Optimisme over daling van faillissementen

De Kamer van Koophandel is blij met de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het aantal faillissementen. Uit die cijfers blijkt dat de daling in Fryslân relatief het grootst is van Nederland, namelijk 63 procent. 'Die trend is in 2016 al ingezet en vorig jaar zagen we het ook weer', aldus Werner Käller, adviseur van de KvK-Noord-Nederland. Een duidelijke verklaring heeft hij er nog niet voor. Wel heeft het te maken met de groei van de economie. En omdat de faillissementen en dus ook de daling het grootst is in de sectoren handel en financiële dienstverlening, zie je dat in Fryslân terug. Want daar zijn die sectoren goed vertegenwoordigd, volgens Käller.

De Friese Zaak

Verder kan het zo zijn dat de inspanningen om faillissementen bij ondernemers te voorkomen succesvol zijn. Landelijk is in november de Comeback-lijn geïntroduceerd. Op dat telefoonnummer kunnen ondernemers vragen kwijt en hulp krijgen als ze in moeilijkheden komen met de bedrijfsvoering. De telefoon werd meteen na de opening al redelijk platgebeld. Dat zijn volgens Käller soms emotionele gesprekken.

Daarnaast bestaat in Fryslân sinds anderhalf jaar de organisatie De Friese Zaak, op initiatief van het Ondernemersklankbord. Adviseurs en studenten van de NHL begeleiden ondernemers om bijvoorbeeld de administratie op orde te krijgen. 'Als ze de administratie niet op orde hebben, hebben ze geen zicht op hun financiën, waardoor uiteindelijk problemen ontstaan', zegt Käller. De Friese Zaak helpt daarbij eventueel met een boekhouder en met studenten of ze krijgen begeleiding van adviseurs van het Ondernemersklankbord Friesland.

Heel wat ondernemers in zwaar weer hebben de gang naar het kantoor van De Friese Zaak gemaakt. Het zit in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Leeuwarden. Zo heeft thuiswerkende krachtcoach Heidi Douma weten te voorkomen dat ze in de bijstand kwam met hulp van De Friese Zaak. En ook webwinkelbouwer Douwe van der Baan kon er terecht toen hij en zijn bedrijf Ceezoo het lastig hadden.