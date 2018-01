Oud-Statenlid Buisman in beroep tegen terugbetalen

Statenlid Pieter Buisman ging donderdag bij de Raad van State in beroep tegen het terugbetalen van provinciaal geld. Provinciale Staten eisen bijna 18.000 euro terug van de Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman.

Hij kreeg dat geld nadat hij bijna vier jaar geleden uit de PVV-fractie stapte en zelfstandig verder ging in de Provinciale Staten. Omdat hij zijn eigen fractiemedewerker was, boekte Buisman het hele bedrag over naar zijn eigen rekening. Die constructie is niet toegestaan. Volgens het provinciebestuur had Buisman een aparte medewerker moeten aantrekken voor dat geld.

De Raad van State doet over ongeveer zes weken uitspraak.