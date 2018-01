VIDEO: Syrische Ahmed, van vluchteling naar winkeleigenaar

Hoe gaat het met de jongeren die drie jaar geleden als vluchteling uit Syrie in Nederland zijn gekomen? We horen er niet meer zoveel over de laatste tijd, maar de jongeren zijn druk bezig hun weg te vinden. De taal is vooral een struikelblok. Ahmed Lahham is een van die jongeren. Op zijn zeventiende kwam hij naar Fryslân en nu is hij op zijn twintigste winkeleigenaar in Harlingen.