Wout Zijlstra baalt van verdwijnen telefoonboek

Er komt geen telefoongids op papier meer. Volgens uitgever DTG is de papieren telefoongids niet meer nodig, omdat bijna iedereen adressen en telefoonnummers online opzoekt. Bijna iedereen, want ouderen buiten de Randstad gebruiken het boekwerk nog wel.

Maar in het bejaardentehuis Leppehiem in Akkrum maakt het ze niet zoveel uit: "Ik gebruik het eigenlijk nooit. Ik heb mijn eigen boekje, daar staat alles van familie en kennissen. En ik kan het bijna niet meer lezen, want het zijn hele kleine letters," zegt Hiltsje Bakker.

Sterke man Wout Zijlstra uit Folsgare baalt er wel van. "Het is een ramp voor mij." Hij scheurt bij zijn demonstraties nog wekelijks telefoonboeken doormidden. "Ik ben niet anders gewend dan dat ik telefoonboeken heb om doormidden te scheuren." Als die boeken niet meer gemaakt worden, raakt zijn voorraad straks op. Gelukkig kan hij van de vrouwen in Akkrum nog wel een paar krijgen.