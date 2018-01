Omrop Fryslân ontvangt Europese omroepen in mei

Omrop Fryslân is dit jaar gast heer van de 36ste conferentie van de vereniging van Europese publieke regionale omroepen, de Circom. De jaarlijkse conferentie wordt op 24 en 25 mei gehouden in De Harmonie in Leeuwarden. Het thema van de conferentie is 'Are we connected?'. Vanwege Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 zal er ook ruim de aandacht worden gegeven aan taal en cultuur.

Circom heeft leden uit 33 Europese landen. De deelnemende omroepen variëren van de BBC en France Televisons tot het Albanese RTSH en Omrop Fryslân. Op de conferentie zullen bekende personen uit de internationale mediawereld spreken en laten verschillende omroepen hun beste werk zien. De dagen voor de conferentie zijn er bij Omrop Fryslân workshops voor Europese journalisten. Het volledige programma wordt in maart bekend.

Inspirerend

Hoofdredacteur Klaas Geert Bakker van Omrop Fryslân en vice-president van Circom is blij dat Omrop Fryslân de conferentie mag organiseren: "De Circom-conferenties zijn altijd erg inspirerend voor journalisten, vooral omdat je daar ziet hoe er in andere landen wordt gewerkt en omgegaan met thema's die hier ook spelen. Daarnaast valt de conferentie samen met LF2018 en dat betekent dat wij Leeuwarden en Omrop Fryslân op hun best kunnen laten zien aan journalisten uit heel Europa."