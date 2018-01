Contributies Friese sportverenigingen onder gemiddelde

Sporters in Fryslân zijn minder geld kwijt aan contributie dan in een groot deel in de rest van Nederland. Dat staat in de Contributiemonitor van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij onderzochten en analyseerden hoeveel lidmaatschap kost bij atletiek-, hockey-, tennis-, voetbal-, volleybal- en handbalverenigingen.

In de eerste vijf van die zes sporten liggen contributies bij Friese verenigingen lager dan het landelijk gemiddelde. Dat ligt volgens Arjen Davids van het Mulier Instituut aan de hogere grondprijs in stedelijke gebieden. "Dat wordt doorberekend in de huur die verenigingen betalen. Zij vertalen deze hogere huur in een hogere contributie." Bovendien liggen er in Fryslân minder kunstgrasvelden (specifiek voor voetbal) dan in provincies met meer stedelijke gebieden.

De contributie bij de Friese handbalverenigingen is in de Contributiemonitor buiten beschouwing gelaten, omdat er daarvan maar twee in de steekproef van de onderzoekers zaten. "De steekproef voor handbal is te klein om daar een uitspraak over te doen", zegt Davids.