Geen goals bij oefenwedstrijd sc Heerenveen in Spanje

Sportclub Heerenveen heeft donderdagmiddag gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd tegen Anderlecht. In het Spaanse La Manga, waar Heerenveen op trainingskamp is, bleef het 0-0.

De Belgische nummer 3 was aan het begin van de wedstrijd beter, maar Heerenveen kreeg wel kansjes via Michel Vlap en Henk Veerman. Na rust hadden beide ploegen weinig kansen en de kansen die er waren, leverden ook geen goals op. Bij Heerenveen maakte verdediger Dave Bulthuis zijn officieuze debuut.

Het trainingskamp van Heerenveen duurt nog tot en met zaterdag.