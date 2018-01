"Jong beginnen met water drinken is beter"

De gemeente Achtkarspelen wil het drinken van water stimuleren. De gemeente is daarom een project gestart, om vooral kinderen aan het water drinken te krijgen. "Jong geleerd is oud gedaan", aldus wethouder Sjon Stellinga. "Als je vroeg begint met water drinken, weten kinderen niet beter."

Ouders met baby's krijgen op het consultatiebureau informatie over het drinken van water. Kinderen tussen de nul en vier jaar krijgen een drinkbeker en een boekje over waarom water goed is. De gemeente denkt op deze manier alle kinderen te kunnen bereiken. Het project zal vier jaar duren.