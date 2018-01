Friezen dichten voor Nationale Herdenking van 4 mei

De provincie roept Friezen tussen 14 en 19 jaar op om mee te doen aan de poëziewedstrijd voor de Nationale Herdenking van de Tweede Wereldoorlog, op 4 mei.

Ieder jaar mag een jong persoon bij de herdenking op de Dam in Amsterdam een gedicht voorlezen dat over oorlog en herdenken gaat. Die dichtwedstrijd is steeds in een andere provincie en dit jaar is Fryslân aan de beurt. Het thema is dit jaar 'verzet'.

De winnaar mag het gedicht dus voorlezen op de Dam. Drie andere finalisten doen dat bij herdenkingen in de vroegere kampen Westerbork, Vught en Amersfoort.

Deelnemers kunnen hun gedichten voor 5 februari opsturen naar het comité 4 en 5 mei.