Jehannes 'Kats' Veenstra, de zanger van de band Healers, is op 66-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. De Healers speelden Friese blues en maakten naam in de jaren 90. In 2015 is de band er mee gestopt. Jehannes Veenstra ging daarna zelfstandig door en maakte onlangs nog een single.