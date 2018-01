Het eerste huwelijk in de nieuwe gemeente Waadhoeke wordt vrijdag voltrokken. Erwin Christiaan Kroontje en Hieke Jacqueline Houtsma uit Franeker geven elkaar op het stadhuis in hun woonplaats het jawoord. Loco-burgemeester Caroline de Pee is bij het huwelijk aanwezig en overhandigt het stel uit naam van de nieuwe gemeente een cadeau.