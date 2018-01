Stakingen in regiovervoer uitgesteld

De stakingen in het regiovervoer die voor dinsdag waren aangekondigd, gaan voorlopig niet door. De vakbonden zullen weer om de tafel met de werkgevers om te praten over een nieuwe cao. Daar hebben ze goede verwachtingen over.

Buschauffeurs en treinmachinisten staakten vorige week, uit protest tegen de werkdruk. Ze willen ook meer loon. De bonden kondigden toen meteen al nieuwe estafettestakingen aan, maar die hebben ze nu uitgesteld. Ze gaan ervan uit dat de werkgevers "weten wat ze moeten doen en dat ze haar gezonde verstand zullen gebruiken."