Sipke Hulshoff: "Cambuur is klaar voor De Graafschap"

"Cambuur - De Graafschap, dat is een mooi affiche." Dat zei de interim-trainer van Cambuur, Sipke Hulshoff, donderdag na de laatste training. Hulshoff heeft een goed gevoel voorafgaand aan de wedstrijd tegen de club van Henk de Jong en Sandor van der Heide. "Wij hebben een prima trainingskamp in Spanje gehad. We hebben hard gewerkt en zijn er wel klaar voor."

Opstelling

Bij Cambuur is Marvin Peersman geschorst. Van der Laan, Mannes, Smeets (ziek) en Rossi (nog lang geblesseerd) zijn niet inzetbaar. Hulshoff wilde de opstelling van Cambuur niet bekendmaken. "Dat is nog een verrassing", zei hij. Cambuur wil in de tweede competitiehelft aansluiting vinden bij het linker rijtje. "Vanaf morgen gaat het er weer om. Wij hopen op een goede start."

Nieuwe trainer

Technisch manager Foeke Booy liet weten dat hij "met allerlei mensen in gesprek is", zonder concreet namen te noemen. Cambuur zoekt nog steeds een nieuwe trainer en er zullen spelers bij komen. Booy: "Wij nemen daar de tijd voor. Mensen die er van de buitenkant tegenaan kijken denken dat het zomaar klaar is, maar zo is het niet." Als het gaat om nieuwe spelers is Booy duidelijk: "Die moeten beter zijn dan de spelers die we nu hebben. We halen geen spelers voor de breedte. Breedte hebben we genoeg."