Sneek heeft dinsdag zijn eerste verplaatsbare 'tiny house'

In de wijk Tinga in Sneek wordt komende dinsdag begonnen met de bouw van twintig verplaatsbare woningen. De gemeente Súdwest-Fryslân en corporatie Accolade spelen hiermee in op de vraag naar woonruimte voor kleine huishoudens in Sneek. Het idee komt van aannemersbedrijf Heijmans.

Tien van de twintig woningen zijn voor vluchtelingen met een verblijfsstatus, de rest is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een kleine, betaalbare woning. De verhuur gaat binnenkort van start.

Tien jaar

De woningen in Tinga blijven tien jaar staan. Ze hebben een levensduur van dertig jaar. De huisjes hebben een woonoppervlak van 39 vierkante meter, verdeeld over twee woonlagen. Ze hebben ook een buitenterras. Een gasaansluiting ontbreekt. De woningen zijn kant-en-klaar op het moment dat ze aankomen op het bouwterrein. Op locatie worden de verdiepingen op elkaar geplaatst. Daarna hoeven alleen riolering, water en elektra nog te worden aangesloten. Het plaatsen van één woning duurt een dag.

De gemeente Súdwest-Fryslân verwacht dat half februari alle twintig huizen worden opgeleverd. Accolade biedt de woningen aan op de eigen website.