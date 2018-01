Peuterspeelzalen in Smallingerland zetten in op voorlezen

In Smallingerland moeten alle kinderen weer plezier krijgen in lezen. Het project 'Boekstart' moet daarbij helpen. Alle kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen krijgen een set boeken en richten een speciaal leeshoekje in. Een van de achterliggende gedachten is dat kinderen door het voorlezen een grotere woordenschat krijgen.

100 medewerkers van de opvanglocaties hebben de afgelopen tijd geleerd hoe ze goed interactief kunnen voorlezen. Van de gemeente krijgen alle locaties nu een set boeken. Ook worden overal gezellige voorleesplekjes ingericht.