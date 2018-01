Opnieuw is een bewoner van Fryslân in de prijzen gevallen. In de gemeente Kollumerland heeft een 'abonneespeler' 100.000 euro gewonnen bij de Staatsloterij.

Het is de zoveelste keer in korte tijd dat een Fries een geldprijs wint. Op nieuwjaarsdag viel in Eastermar de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro en in De Fryske Marren won iemand net na de jaarwisseling ook al een ton.