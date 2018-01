Friese woningmarkt krapper, prijzen omhoog

De woningmarkt wordt steeds krapper. Vooral in het goedkoopste segment staan er minder woningen te koop. Die achterstand wordt de komende jaren niet weggewerkt, stelt Albrecht Kok, voorzitter van de NVM Fryslân.

De Friese NVM-makelaars verkochten in 2017 een recordaantal huizen: bijna 6.200. In totaal stonden in Fryslân in het laatste kwartaal van vorig jaar 33 procent minder huizen te koop dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de laatste cijfers van makelaarsvereniging NVM.

Een gemiddelde woning in Fryslân kost nu ruim 201 duizend euro. Dat betekent dat de prijzen het afgelopen jaar met 6,3 procent zijn gestegen. Dik 9 procent van de huizen wordt boven de vraagprijs verkocht. Woningen staan minder lang te koop. Het afgelopen kwartaal werd een woning binnen 69 dagen verkocht. Deze factoren zorgen ervoor dat steeds meer mensen teleurgesteld worden. Consumenten hadden het laatste kwartaal van 2017 gemiddeld nog maar keuze uit zes woningen.