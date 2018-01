Marvin Peersman mag vertrekken bij Cambuur

Marvin Peersman mag op zoek naar een nieuwe club. Dat heeft SC Cambuur hem laten weten. De linkerverdediger heeft een contract dat na dit seizoen afloopt, maar hij mag de club in de winterstop al verlaten. "Als er een club voor hem komt, zullen wij meedenken", vertelt technisch manager Foeke Booy.

Peersman speelt sinds 2015 bij Cambuur. Dit seizoen stond hij bijna alle wedstrijden in de basis. Eerder kreeg ook Bryan Smeets al te horen dat hij mag vertrekken bij de Leeuwarders. Voor hem is volgens Booy nog geen interesse.

De zoektocht naar een nieuwe trainer gaat op de achtergrond door. Het is alleen wel een lastige zoektocht, vindt Booy. "Maar we laten ons niet opjagen. We zijn op de achtergrond aan het vissen en wachten tot er wordt gebeten." Booy gaat naast een nieuwe trainer ook nog op zoek naar een aantal versterkingen. Cambuur zoekt een linkerverdediger, creatieve middenvelder en een spits.