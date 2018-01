Fryslân had vorig jaar de grootste daling in het aantal faillissementen in vergelijking met 2016. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er gingen vorig jaar in Fryslân 73 bedrijven failliet, een jaar eerder waren dat 197.

Ook landelijk is het aantal faillissementen flink naar beneden gegaan. Er gingen ruim 3.000 bedrijven failliet, het laagste aantal sinds het jaar 2000. De daling geldt voor alle bedrijfstakken, maar vooral in de financiële dienstverlening.