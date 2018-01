Er komen toch vangrails op het Europaplein in Leeuwarden. Dit moet voorkomen dat er auto's van het plein af rijden en in de fietstunnel belanden. Dat is sinds de opening van het nieuwe plein al twee keer gebeurd. In beide gevallen waren er op dat moment geen fietsers in de tunnel aanwezig. De gemeente wil dit scenario voortaan uitsluiten en neemt daarom de maatregel.