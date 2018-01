Wel of geen fusie De Friesland en Zilveren Kruis?

De rechter in Amsterdam zal donderdag opnieuw kijken naar de fusie tussen zorgverzekeraar De Friesland en Zilveren Kruis. Die fusie zou al ingaan op 1 januari van dit jaar, maar de ondernemingsraad van De Friesland heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Ze eisen extra toezeggingen, zoals garanties voor werkgelegenheid in Leeuwarden en het behoud van de eigenheid van De Friesland. De fusie tussen beide zorgverzekeraars ligt nu stil, maar van de baan is de fusie absoluut nog niet. Juridisch gezien is de samenwerking al doorgevoerd.

Medewerkers van De Friesland zijn donderdagochtend afgereisd naar Amsterdam om de rechter ervan te overtuigen dat er alternatieven zijn voor de fusie.