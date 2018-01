Sluiter geen spijt van uitspraak ''onfatsoenlijke'' partijen

Burgemeester Sluiter van Harlingen heeft geen spijt van zijn opmerking over ''onfatsoenlijke'' partijen. Hij bedoelde daarmee de PVV en het Forum voor Democratie. In zijn nieuwjaarstoespraak zei de burgemeester dat hij blij was dat de raad van Harlingen alleen uit fatsoenlijke partijen bestaat. In de commissievergadering van woensdagavond stelde de partij Harlinger Belang er vragen over. De vraag of Sluiter hiermee ook een groep kiezers neerzette als onfatsoenlijk beantwoordde hij met de opmerking dat hij een onderscheid maakt tussen kiezers en partijen. Ook zei hij dat zijn onpartijdigheid nu niet in het geding is en ook niet komt in te toekomst. "Ik sta altijd boven de partijen, al zou het me dan misschien meer moeite kosten."

Harlinger Belang wou ook weten of Sluiter het achteraf handig vond dat hij dit verhaal in zijn nieuwjaarstoespraak deed. Volgens de burgemeester heeft hij ook recht op een mening en zou hij zonder het uitspreken van een mening een ''bleke, inhoudsloze burgemeester'' zijn. ''Ik heb geen spijt'', waren de laatste woorden van Sluiter over de kwestie.