VC Sneek verliest in Italië met 3-0 van Casalmaggiore

De volleybalvrouwen van VC Sneek hebben woensdagavond in het Italiaanse Cremona verloren van Casalmaggiore. In sporthal Palardi werd het 3-0 in sets voor de ploeg uit Italië. Casalmaggiore won de eerste set met 25-17. De vrouwen van Petra Groenland slaagden er niet in de tweede set te winnen (25-19) en daardoor kwam er voor de Sneker vrouwen nu al een eind aan het Europese avontuur. Ook de laatste set was met 25-17 voor Casalmaggiore.

Het contrast tussen VC Sneek en de Italianen is groot. De Snekers zijn amateurs en de gemiddelde leeftijd van de ploeg ligt net boven de 20 jaar. De langste speelster is Lize Braaksma met 1.90 meter. De Italianen zijn full-prof. Ze wonnen in 2016 de Champions League. Ze hebben meer ervaring met een gemiddelde leeftijd van bijna 30 jaar. Bovendien hebben ze vijf speelsters van 1.90 meter en langer, met als uitschieter Brayelin Martinez uit de Dominicaanse Republiek, van maar liefst 2.01 meter. Het was dus een beetje ''Klein Duimpje tegen de Reuzen''.

Ondanks het verlies was Lize Braaksma tevreden over de wedstrijd, zo valt te lezen op de website van de Italiaanse volleybalclub. Volgens Braaksma heeft VC Sneek de steun van het publiek tot het laatste moment gevoeld, maar is het helaas niet gelukt minstens één set te winnen.