''Oog houden voor mensen die niet kunnen meekomen''

Ook nu het op economisch gebied weer beter gaat, moet de politiek oog blijven houden voor de mensen die daar niet van meeprofiteren. Met die oproep kwam burgemeester Van de Nadort van Weststellingwerf in zijn eerste toespraak in zijn nieuwe gemeente. Het gaat daarbij volgens de burgemeester niet om mensen die niet willen, maar mensen die echt niet kunnen meekomen.

Ruim honderd dagen geleden is Van de Nadort begonnen in Weststellingwerf en die eerste tijd heeft hij vooral gebruikt om bekend te raken met de gemeente. Dat heeft hij voornamelijk gedaan door het afleggen van veel werkbezoeken. Daarbij viel het volgens de burgemeester op hoe weerbaar de inwoners zijn. Zo zijn er veel vrijwilligers actief en zijn er veel ondernemers in de gemeente.