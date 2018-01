Doelman Warner Hahn van SC Heerenveen is op trainingskamp in het Spaanse La Palma opnieuw geblesseerd geraakt. Zijn schouder raakte uit de kom, maar die is nu teruggezet. Hahn zal in Nederland verder worden onderzocht.

In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen raakte Hahn ook al geblesseerd aan zijn schouder. Hij kon toen wekenlang niet spelen.