Steigerbouwer protesteert tegen boete arbeidsinspectie

Steigerverhuurder Sijperda B.V. uit Sneek is het niet eens met een boete van 16.200 euro, die het bedrijf opgelegd heeft gekregen van de arbeidsinspectie. Sijperda zou zijn personeel op een onveilige steiger hebben laten werken. Dat was in mei 2014 bij de sloop van een kerktoren in Dronryp. Volgens een inspecteur van de arbeidsinspectie was er op 12 meter hoogte geen leuning en had een medewerker wel een harnas aan, maar zat hij daarmee niet vast.

Sijperda schrijft zijn medewerkers voor zich aan te lijnen als de leuning ontbreekt en volgens het bedrijf kan het er niks aan doen dat dat niet is gebeurd. De steigerverhuurder stapt nu naar de Raad van State om de boete aan te vechten. Uitspraak in deze zaak volgt over zes weken.