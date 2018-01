Willewarkerspries 2017 voor Rita van der Werff uit De Hoeve

Rita van der Werff uit De Hoeve heeft de Willewarkerspries 2017 gewonnen. Dat werd woensdagavond bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Weststellingwerf. De jury prijst mevrouw Van der Werff om haar werk en inzet voor vluchtelingen in de gemeente Weststellingwerf. Ze heeft een Syrisch gezin begeleid bij de verhuizing van het AZC naar De Hoeve. Ook heeft ze geholpen bij de inrichting van het huis en bracht ze de financiën op orde. Daarnaast leerde Van der Werff het gezin fietsen en regelde ze zwemlessen voor vluchtelingvrouwen.

De Willewarkerspries wordt jaarlijks uitgereikt door het VDK, Vereniging van Kleine Dorpen Weststellingwerf, om een vrijwilliger of een groep vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Rita van der Werff zal de prijs op 24 januari in ontvangst nemen.