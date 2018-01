PWC ziet weer toekomst voor waterpolo in Buitenpost

Waterpolovereniging PWC uit Buitenpost wil de komende jaren flink groeien. Op dit moment heeft de vereniging maar één team en de gemiddelde leeftijd ligt rond de vijftig jaar. Ruim twintig jaar geleden waren er in totaal vijf teams, waaronder een actief jeugdteam.

Door onduidelijkheid over het voortbestaan van zwembad De Kûpe kwam de toekomst van het waterpolo in Buitenpost in gevaar. Nu de gemeente heeft besloten vijf miljoen euro uit te trekken voor een nieuw zwembad, denkt PWC dat er ook weer meer ruimte komt voor de watersport. Woensdagavond is daarom het opzetten van een nieuw jeugdteam van start gegaan. Op de eerste open training kwamen zo'n vijftien kinderen af.