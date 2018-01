LIVE: IepenUP over landschapspijn

Landschapspijn: weet jij wat dat betekent? Journalist Jantien de Boer gaf die naam aan de slechte staat van de biodiversiteit in het Friese landschap. Vogels, planten, dieren, geluiden en geuren worden opgeofferd aan de productiekracht van de landbouw. Wetenschappers, kunstenaars, boeren, politici en belanghebbenden praten in IepenUP deze week over landschapspijn. Iedereen in welkom in poppodium Neushoorn om mee te praten en meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20:00 uur via de livestream hierboven.

De vragen die vanavond centraal staan, zijn: hoe kunnen wij de landschapspijn verzachten, welke ingrepen zijn daarvoor nodig en is het tij voor ons boerenland nog te keren? Te gast zijn journalist Jantien de Boer, Froukje Hernamdt van de Friese Milieu Federatie, kunstenaar Claudy Jongstra, professor Natuurbeheer Frank Berendse, boer Johan Boersma, hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma, gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) en de band SWEETGODANIMALS.

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek: in de wekelijkse talkshop IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Iedere woensdag staan in het programma de actualiteiten in de wereld centraal; hoe leven wij met z'n allen, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen wij ervoor dat wij elkaar vaker ontmoeten en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan komen aanwaaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20:00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebooksite van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebooksite. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.