Grou viert in 2018 nalatenschap van broers Halbertsma

In Grou begint zondag het Halbertsmajaar: een jaar vol activiteiten in het kader van de broers Halbertsma en de cultuur. Met als hoogtepunt het muzikale locatietheaterstuk 'Gabe Skroar'.

Wie was Joast Halbertsma?

'Mister Fryslân' wordt Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) ook wel genoemd. De Grouster dominee heeft veel voor het Fries betekend. Met zijn broers Eeltsje en Tsjalling schreef hij in 1822 de 'Lapekoer fan Gabe Skroar'. Dat vormde later de kern van het volksboek 'Rimen en Teltsjes' uit 1871, een grote verzameling korte verhalen en gedichten. Het is het fundament van de Friese literatuur, met het personage Gabe Skroar als icoon.

Joast Halbertsma deed daarnaast onderzoek naar alles wat met de Friese identiteit had te maken en begon als eerste met het maken van een wetenschappelijk Fries woordenboek. Hij verzamelde Friese dingen, die de latere basis zouden worden van het Fries Museum.

Openluchtspel

In het openluchtspel is Gabe Skroar een man die de broers Halbertsma bijelkaar moet houden. Er waren vier broers: Joast, Tsjalling, Binnert en Eeltsje. Acteur Freark Smink speelt Gabe Skroar. De acteurs en koorleden spelen op en rond het water.

En voor mensen die bij Grou aan de voormalige Halbertsma Houtfabriek denken: de enig niet-schrijvende broer, Binnert Halbertsma, was koopman. Zijn zoon Hidde Binnert was de oprichter van de bekende Halbertsma Houtfabriek.

In het Halbertsmajaar zijn er ook diverse lezingen, een boek en een tentoonstelling.

In Fryslân Hjoed vertellen Eddy van der Noord van de organisatie van het Halbertsmajaar en regisseur en acteur Theo Smedes over het stuk en het Halbertsmajaar.