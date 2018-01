Meer zaken opgelost door beelden misdrijven online te zetten

Door beelden van misdrijven vaker en eerder online te zetten, verwacht de politie van Noord-Nederland het komende jaar meer zaken op te lossen. De camerabeelden worden steeds beter en daardoor wordt de kans dat daders worden herkend steeds groter. Dat zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus.

De politie heeft het werkproces aangepast en een coördinator aangesteld, die de beelden analyseert. Zodra het kan, komen die beelden online. Het gaat dan om foto's en video's. De politie bepaalt niet zelf wanneer de beelden online komen, zegt Heidanus, daar gaat het Openbaar Ministerie over.

Woensdag heeft de politie beelden online gezet van een inbraak bij een tankstation in Gorredijk en van een inbraak in een woning in Oosterwolde. Als het aan de politie ligt, komen er dit jaar beelden online van twee keer zoveel zaken als vorig jaar.