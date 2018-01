Danny Noppert in tweede ronde onderuit op Lakeside

Danny Noppert uit Joure is er woensdagmiddag niet in geslaagd de kwartfinales van de Lakeside te bereiken. Op het podium in het Engelse Frimley Green verloor de 27-jarige darter met 4-1 in sets van Mark McGeeney uit Engeland. Dat betekent dat het officieuze wereldkampioenschap van de BDO-bond er voor Noppert al in de tweede ronde opzit. De eerste set van de wedstrijd pakte hij nog wel. Daarna kwam McGeeney goed terug.

Gemiste kansen

Met een finish van 160 zette hij Noppert onder druk en pakte hij de tweede en de derde set. In de vierde set waren beide spelers aan elkaar gewaagd. Noppert miste in de beslissende vijfde leg de kans om gelijk te komen, waarna McGeeney de 3-1 in sets maakte. In het laatste deel van de wedstrijd kreeg Noppert nog kansen om terug te komen. In een beslissende leg pakte McGeeney met een 64-finish de overwinning.

Na de PDC

Vorig jaar stond Danny Noppert nog in de finale van de Lakeside. Daarin verloor hij van Glen Durrant. Het verlies van Noppert woensdagmiddag betekent dat hij zich nu waarschijnlijk zal inschrijven voor de European Q-school van de PDC. Dat toernooi wordt vanaf komende woensdag in Duitsland gehouden. Als Noppert daar succesvol is, mag hij twee jaar lang meedraaien in het profcircuit van bekende namen als Michael van Gerwen en wereldkampioen Rob Cross.