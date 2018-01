Moerasgebied bij Wite en Swarte Brekken

In de Westpolder bij de Leienpoel wordt momenteel het laatste werk uitgevoerd, om een nieuw moerasgebied te maken bij de Wite en Swarte Brekken. Het werk is onderdeel van een veel groter plan om het opknappen van wallen en kaden te combineren met het verbeteren van de natuur. Zoiets is bijvoorbeeld ook al gedaan aan de Potskar bij de Snitser Mar.

Om een goed moerasgebied te krijgen, is er meer nodig dan een grote hoeveelheid water, want het waterniveau moet gedurende het jaar ook op en neer gaan. Voordat de grote gemalen er kwamen, stonden grote delen van Fryslân in de winter onder water. Nu moet het nieuwe moerasgebied zo worden ingericht, dat beheerder Staatsbosbeheer dat kan simuleren.

Wanneer de inrichting van het gebied helemaal klaar is, duurt het nog zo'n tien jaar voordat de moerasnatuur is, zoals die moet zijn met alle planten en vogels die erbij horen.