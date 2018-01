VIDEO: Emigrant komt altijd terug voor paardenkeuring

Het is "the greatest stallion show" die er is, vindt Tjeerd van der Kooi. Twintig jaar geleden is deze 72-jarige Fries naar Canada verhuisd, maar nog elk jaar komt hij terug naar Fryslân voor de paardenkeuring.

De hele familie is gek op Friese paarden. Tjeerd van der Kooi verhuisde van Damwâld naar Ontario en heeft zijn Friese paarden meegenomen. Hij heeft daar op dit moment 15 en zoon Willem heeft er ook 12. Het is een familievirus zegt hij en hij denkt bijna als een paard. "Friese paarden zijn speciaal, betrouwbaar en bijzonder. Ze zijn anders dan andere paarden. De connectie is veel dichterbij, intenser. Het karakter, de koninklijke uitstraling." Hij heeft met een Fries paard nog nooit gedoe gehad.

Het ontroert hem als hij die mooie paarden door de ring ziet gaan op de keuringsdagen. Ze willen de paardendagen echt niet missen. "Zolang we gezond zijn, dan komen we hier." Hij houdt echt heel veel van zijn vrouw en ze staat echt wel op nummer een, maar de paarden hebben ook een speciale plek. Hij heeft eens een bordje gekregen van zijn vrouw: "After the horses I am number one".