Eindeloos mogelijk beste biologisch restaurant van het land

Restaurant Eindeloos in Leeuwarden maakt kans op de titel beste biologisch restaurant van Nederland. Eindeloos is een van de vijf restaurants die kans maken op de titel. De verkiezing van beste biologisch restaurant van Nederland maakt deel uit van een veel grotere verkiezing, waarbij in twaalf categorieën een prijs te winnen valt. Daarbij worden de prijzen toegekend door restauranteigenaars en chef-koks.

Eindeloos is het enige Friese restaurant dat kans maakt op een prijs. Het restaurant was vorig jaar ook genomineerd. De prijs wordt eind januari bekendgemaakt.