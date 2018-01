Sport Fryslân heeft al bij 60 sportclubs energiescan gedaan

Sport Fryslân is al zestig keer bij sportverenigingen langs geweest, om te kijken hoe ze zuiniger met energie kunnen omgaan. Vaak zijn de sportclubs vooral bezig met de sport en komen ze niet toe aan zaken als duurzaamheid. Met zo'n energiescan krijgen de verenigingen een goed beeld waar ze geld op kunnen besparen. Daarnaast is het ook nog goed voor het milieu.

De zestigste scan was woensdag bij de korfbalvereniging in Drachten. Sport Fryslân is nog niet klaar. "Uiteindelijk willen we bij minstens honderd verenigingen een energiescan uitvoeren. Dat is eenderde van alle sportverenigingen in Friesland", vertelt Lammert Bosma van Sport Fryslân.