Dave Bulthuis tekent contract bij SC Heerenveen

Dave Bulthuis heeft een contract getekend bij SC Heerenveen. De 27-jarige verdediger komt over van FK Qabala in Azerbeidzjan en heeft getekend voor twee-en-een-halfjaar. Bulthuis speelde eerder voor FC Utrecht en FC Nurnberg.

Volgens technisch manager Gerry Hamstra is de komst van de nieuwe verdediger een mooie aanvulling van de selectie. Bij FC Nurnberg en Utrecht heeft hij veel ervaring opgedaan zegt Hamstra.

NU ECHT OFFICIEEL | Dave Bulthuis naar sc Heerenveen! #WelkomDave



Meer info via https://t.co/iiYDPJ8wls pic.twitter.com/g4d3Lfj8vD — sc Heerenveen (@scHeerenveen) January 10, 2018