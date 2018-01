Tienduizenden boeken naar tijdelijke bieb Harlingen

De bibliotheek van Harlingen gaat maandag open op de Grote Brede Plaats 26. Het bibliotheekgebouw aan de Voorstraat wordt verbouwd en daarom moeten mensen tijdelijk naar de andere locatie om boeken te lenen. Het is de bedoeling dat de bibliotheek daar tot en met juli blijft.

Verbouwing

Vanaf de zomer zullen de bibliotheek, het Hannemahuis en de boekhandel in drie geschakelde panden in de Voorstraat zitten. De Harlingers zullen volgens een woordvoerder van de bibliotheek weinig verschil merken op de tijdelijke locatie. De openingstijden en de service van de medewerkers blijven hetzelfde.

De ruimte is er wel kleiner en daardoor is er geen plek voor de kunstuitleen. Die wordt ondergebracht in Gebouw Zuid aan de Prinses Irenestraat.