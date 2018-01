Gosse van der Meer niet naar NK veldrijden in Surhuisterveen

Veldrijder Gosse van der Meer uit Surhuizum doet komend weekeinde niet mee aan het Nederlands kampioenschap veldrijden. De 22-jarige Van der Meer is nog niet voldoende hersteld van een knieblessure. Het is een fikse teleurstelling voor de veldrijder, omdat het NK dit jaar voor het eerst in Fryslân wordt georganiseerd. Surhuisterveen is zaterdag en zondag het decor van het evenement. Van der Meer vindt het jammer dat hij niet meedoet, maar zegt dat het risico voor zijn knie gewoon te groot is.

''Deze kans krijg ik nooit weer'', vertelde Gosse van der Meer. ''Ik maak nooit weer mee dat zo'n Nederlands kampioenschap hier zo dichtbij Surhuizum wordt gehouden. Maar ik wil ook niet meedoen als veldvulling, ik wil vooraan rijden. De Friese veldrijder is volgend weekeinde wel aanwezig in Surhuisterveen. "Diverse vrienden van mij komen in actie, daar wil ik graag even bij zijn."

Toppers aanwezig in Surhuisterveen

Bijna alle Nederlandse toppers zijn dit weekeinde aanwezig in Surhuisterveen. Alleen Marianne Vos is een grote naam, die heeft afgezegd. Anderen als Mathieu van der Poel, Lucinda Brand en Lars van der Haar doen wel mee. Rick Nobel uit Foudgum is een Fries, die ook op de startlijst staat.