Wurkse noch! duikt in de wereld van bijbanen van studenten

Van taxichauffeur tot werken in de kroeg, zonder de basisbeurs moeten studenten op zoek naar andere mogelijkheden om aan geld te komen. Studenten en presintatoren Marc Walda en Sjoerd de Jong zoeken uit hoe studenten tegenwoordig hun studie betalen. In de televisieserie 'Wurkse noch' wordt uitgezocht wat onder studenten populaire en bijzondere bijbanen zijn. We leggen presentatoren Marc Walda en Sjoerd de Jong vijf vragen voor.

Jullie mochten zelf met een idee voor een programma komen, waarom is het 'Wurkse noch!' geworden?

Sjoerd: "We zijn de eerste weken behoorlijk aan het brainstoarmen geweest. Er kwamen vier concepten uit die we hebben gepresenteerd aan Omrop Fryslân. Het idee van 'Wurkse noch!' had bij iedereen het meeste draagvlak. Daarnaast staat het idee dichtbij ons nu we zelf ook nog student zijn." Marc: "We wilden graag een programma maken waar we zelf as student en jongere ook naar zouden kijken. De naam 'Wurkse noch!' kwam tot stand omdat we dat vaak horen als mensen klaar zijn met het werk. Hey, werkze nog he!"

Welke bijbaan is je het meest bijgebleven?

Marc: "We zijn nog druk bezig met de opnames, maar als ik terugkijk vond ik de 'Zuivelhoeve' er wel uitspringen. De student, Lotte, die me meenam was ook heel actief dus dat leverde mooie beelden op." Sjoerd: "Bij mij is de bijbaan in de nagelstudio het meeste bijgebleven. Ik ben er namelijk nog weken mee geconfronteerd omdat ze mijn nagels had gelakt en de lak er niet af wilde. Het was namelijk gellak."

Welke bijbaan heb je niet onderzocht, maar had je wel graag in het programma willen hebben?

Sjoerd: "Ik had wel wat willen weten over een bijbaan in de zorg. Hier komt volgens mij veel meer bij kijken als mensen denken." Marc: "Volgens mij hebben we in het programma een mooie afwisseling van bijbanen, maar in de sector horeca mist nog wel iets. Bijvoorbeeld een student die in de keuken bij een pizzeria werkt. Maar ik ben niet ontevreden over de bijbanen die we hebben gestrikt!"

Wat kunnen we van het programma verwachten?

Sjoerd: "Een educatief programma over de bijbanen van studenten met een humoristische draai. Het gaat natuurlijk ook om het amusement. We houden beide van humor, maar zijn aan de andere kant ook weer heel verschillend. Mijn focus ligt meer op het ynterview, Marc werkt ook echt mee bij het bedrijf en de student."

Alles is mogelijk: welke bijbaan had je dan zelf graag willen hebben?

Marc: "Ik zou dan denk ik kiezen voor een mediabedrijf. Ik werk naast mijn studie ook als fotograaf, fideograaf en editor en daar liggen mijn interesses dus ook." Sjoerd: "Wat mij wel mooi lijkt, is om betaalde roadtrips te maken. Ik vind het namelijk machtig mooi om op pad te gaan en daar verslag van te brengen."

Wurkse noch! is vanaf woensdag 10 januari elke woensdag te zien om 18.45 uur bij Omrop Fryslân. Het programma is gemaakt door studenten van de opleiding Communicatie aan de NHL. Alle afleveringen zijn terug te zien op Omropfryslan.nl/wurksenoch