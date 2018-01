Onrust bij SC Heerenveen: de soap begint weer opnieuw

Net als in de tijd van oud-voorzitter Robert Veenstra speelt er weer van alles bij SC Heerenveen. Personeel is kwaad, de commercieel manager is weg, zijn opvolger ook en de algemeen directeur van nu wordt Veenstra 2.0 genoemd. Verslaggever Roelof de Vries legt uit.

Dit verhaal is gemaakt op basis van gesprekken met medewerkers van sportclub Heerenveen, oud-bestuurders en sponsors. Geen enkele bron voelt zich vrij om zijn verhaal te doen als zijn naam wordt genoemd. Daarom is dit artikel geschreven op basis van anonieme bronnen.

Het is 19 december 2017, ongeveer 20.00 uur. "Henk Bloemers weg," meldt een Whatsappbericht. Bloemers is commercieel manager en nog geen 1,5 jaar in dienst bij de club. Hij komt uit de voetbalwereld. Hij werkte eerder bij De Graafschap. Hij krijgt een pittige opdracht bij Heerenveen. De commerciële afdeling is een lastige. Sponsorgelden zijn de laatste jaren terug gelopen en bovendien heeft de afdeling een roerig verleden. Managers komen en gaan en veel kritiek komt intern van deze afdeling. Jan van Erve, Joost Steppé, Joost Jetten, Robert van der Werf; het zijn zomaar een paar namen die in een korte tijd leiding gaven aan de commerciële afdeling. Maar over Bloemers zijn ze het allemaal eens: die doet het goed. De sfeer is nog nooit zo goed geweest en belangrijker nog: de inkomsten stijgen. De verwachting is komend jaar dat zo'n tien procent is. Bovendien is met GroenLeven een snel groeiende hoofdsponsor binnengehaald.

Bloemers en Eisenga liggen elkaar niet

Maar toch stapt Bloemers op. Alleen in de krant De Gelderlander reageert hij en zegt hij dat hij niet uitsluit dat hij terugkomt bij De Graafschap. Verder zegt Bloemers niets over waarom hij weggaat. Intussen is zijn vertrek een publiek geheim: Bloemers en Eisenga liggen elkaar niet. "In samenspraak met Henk hadden we voor hem een nieuwe rol, die past bij zijn kracht en talent, als salesmanager en relatiebeheerder gedefinieerd. We hebben Henk daarbij een, naar onze mening, passende aanbieding gedaan. Jammer genoeg voor beide zijn we er samen niet uitgekomen. We betreuren het dat hij andere ambities heeft dan sc Heerenveen, want hij heeft fantastisch werk verricht. We zijn Henk dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend," zegt algemeen directeur Luuc Eisenga.

Verdeel en heers

In werkelijkheid is het net anders. Bloemers en Eisenga botsen vaak met elkaar en zijn het bijna nooit eens over 'de te varen koers'. Bloemers wil meer samenwerken, terwijl Eisenga oplegt wat er moet gebeuren. "Verdeel en heers", zeggen sommigen medewerkers. En: "Dat is nog erger dan in de tijd van Robert Veenstra," zeggen sommige medewerkers. Eisenga krijgt intern dan ook al gauw de bijnaam Veenstra 2.0. Er zijn ook medewerkers wel tevreden over Eisenga. De frustratie is minder groot dan in de tijd van Veenstra. Toch vinden sommige medewerkers, oud-bestuurders en sponsors dat het anders en vooral beter moet. De reacties verschillen van "aardige man" en "professioneel" naar "alleenheerser" en "te glad".

Laatste werkdag

De spanningen tussen Bloemers en Eisenga lopen nog verder op als Bloemers erachter komt dat Eisenga een ander heeft gevraagd voor de functie van Bloemers, als commercieel manager. Het gaat om een goede bekende van Bloemers zelf, die daar dus al gauw achter komt. Bert Hendriks wordt door Eisenga gevraagd. Hendriks heeft een vergelijkbare functie bij hoofdsponsor GroenLeven, als managing consultant, maar hij zegt nee tegen Eisenga. Bloemers twijfelt al langer om te stoppen. Helemaal als hij hoort dat Eisenga een andere functie in gedachten heeft, waarbij hij 30 procent moet inleveren en minder in de Achterhoek kan zijn. Bloemers stapt op. Officieel loopt zijn contract af en volgende week zal zijn laatste werkdag zijn.

Marieke Kamminga

Op 21 december maakt SC Heerenveen bekend dat Marieke Kamminga de nieuwe commercieel manager is. Ze komt niet uit de voetbalwereld en is vestigingsdirecteur bij detacheringsbedrijf Maandag. Eisenga: "Marieke is een gedreven commerciële persoonlijkheid." Na negen dagen stapt ze op. Dit is de officiële lezing volgens een persbericht: "Wegens onverwachte privé-omstandigheden." Of er vervelende omstandigheden zijn, wordt niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Kamminga haar functie anders had voorgesteld. Medewerkers bevestigen dat Kamminga verbaasd reageerde bij het zien van de organogram en niet wist dat ze ook verantwoordelijk wordt voor de Feansjop en Ticketing. Bovendien werkt ze 36 uren. Als ze hoort dat het vaak meer wordt, schrikt ze. Ook omdat ze een zoon van vier heeft. Ze schrikt helemaal als ze ziet wat haar takenpakket is. Kamminga was niet bereikbaar voor commentaar.

Sponsors

Maar niet alleen de relatie met de commerciële afdeling loopt stroef. Ook sommige sponsors moeten bij Eisenga op het matje komen. Op 23 december reageren sommige sponsors in de Leeuwarder Courant. Ze zijn teleurgesteld over de gang van zaken. Sytse Bouwer van GroenLeven en Paul van Leeuwen van Jako "moeten" zich melden en verantwoorden voor hun woorden in de krant. De relatie tussen Eisenga en Bouwer is er al met al niet beter op geworden. Sommige andere sponsors twijfelen of ze doorgaan. Koopmans Verf is voor 250.000 euro businesspartner, maar denkt erover om op stoppen.

Bij de club is er ook met grote verbazing gekeken naar het laatste jaarverslag. En dan vooral naar de financiële cijfers. Weer rode cijfers, maar belangrijker nog, dat Eisenga het vanaf nu niet meer realistisch vindt om zwarte cijfers te schrijven, vinden ze een schande. Of zoals een oud-bestuurder zegt: "Als je je huis moet verkopen, moet je in een caravan gaan wonen. En als je die ook niet meer kunt houden, slaap je straks onder de brug."

Neerwaartse spiraal

SC Heerenveen zit, zo blijkt uit het bellen met sponsors, oud-bestuurders en medewerkers van de club, op een hellend vlak. De weg naar beneden is ingezet en zo komt SC Heerenveen er niet gemakkelijk weer uit. Sportief gaat het niet goed. Streppel heeft er min of meer voor gezorgd dat Hamstra technisch manager is geworden en Hamstra zal Streppel niet ontslaan. Financieel wordt al jaren slechte cijfers geschreven en op de tribunes zie je steeds meer lege plaatsen. Luuc Eisenga is statutair de enige verantwoordelijke man. Hij hoeft alleen verantwoording af te leggen aan de Raad van Commissarissen. En dus moet hij, zoals een oud-medewerker zegt, niet alleen van het zoete proeven, maar ook van het zure.

Reactie Luuc Eisenga, algemeen directeur sportclub Hearrenfean:

"Ik herken mij niet in typeringen als Veenstra 2.0, je mag en kan mensen niet vergelijken. Helaas is het een gevolg van veranderingen. We hebben de eerste fase net afgerond en zitten nu in fase 2. Met Henk Bloemers heb ik een goede professionele relatie. We hebben Henk een nieuwe aanbieding gedaan en met de nieuwe positie in de organisatie was Henk akkoord. We waren graag met Henk doorgegaan. Dat wij al een ander hebben benaderd, kan ik niet bevestigen. Over het vertrek van Marieke Kamminga moet ik wijzen naar het persbericht. Ik heb daar niks toe te voegen. Ze is door onverwachte privé-omstandigheden vertrokken. Het had niks te maken met zaken als 'haar takenpakket niet kennen.'

We moeten vooral verder als club. Het is een moeilijke fase en je merkt dat de club een geschiedenis heeft. Daar lopen we niet voor weg. Samen met het managementteam, de Raad van Commissarissen en het stichtingsbestuur hebben we een weg ingezet met ons beleidsplan en daar houden we aan vast. We willen blijvend succesvol zijn zodat we over 100 jaar ook nog bestaan."