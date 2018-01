Politie geeft camerabeelden vrij van inbrekers Oosterwolde

In de zoektocht naar de verdachten van een inbraak in Oosterwolde, heeft de politie nieuwe camerabeelden vrijgegeven. In de nacht van 30 november op 1 december vorig jaar, braken drie mannen in in een woning aan de Stegingaweg in het dorp. Een bewakingscamera maakte opnames van de verdachten. Hierbij is het gezicht van een van hen te zien. Mensen die de man herkennen, worden opgeroepen zich te melden bij de politie.

De inbrekers werden door buurtbewoners betrapt tijdens de inbraak en gingen ervandoor. Ze hebben voor zover bekend niets meegenomen uit de woning. De bewoners waren op het moment van de inbraak niet thuis.