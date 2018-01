FNP: Minder gaswinning Groningen, hoe komt het in Fryslân?

De FNP statenfractie wil van gedeputeerde Schrier weten wat de gevolgen voor Fryslân zijn, nu de gaswinning in Groningen wordt verminderd na de aardbeving van afgelopen week. De FNP heeft vernomen dat er nu meer gas uit Friese putten wordt gehaald en wil van Schrier weten of dat ook daadwerkelijk zo is.

De fractie wil daarnaast van de gedeputeerde weten of er behalve het gasveld bij Opeinde nog meer putten zijn waar illegaal gas wordt gewonnen. De FNP had die vraag al eerder voorgelegd, maar heeft tot nu toe geen antwoord gekregen. Dat moet nu binnen vier weken gebeuren.