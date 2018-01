Wetterskip Fryslân inspecteert waterkeringen met iPads

Medewerkers van Wetterskip Fryslân zijn weer begonnen met de jaarlijkse inspectie van de regionale waterkeringen in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Met behulp van digitale kaarten op iPads die ze bij zich hebben, controleren de medewerkers de aankomende weken 3.200 kilometer aan kaden en keringen. Ze bekijken of er schade is aan de kaden en of de eigenaren de kaden goed hebben onderhouden. Ze kijken ook naar de kwaliteit van de grasmat en of er geen afval of andere zaken op de kaden liggen.