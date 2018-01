Lutz Jacobi: "Maar een vrouwelijke wethouder is jammer"

Het nieuwe college van Leeuwarden telt één vrouw. Dat zegt niets over de kwaliteit van de wethouders, maar het viel dinsdag wel direct op bij de presentatie van het nieuwe college van b. en w. in de gemeente Leeuwarden. Lutz Jacobi, fractievoorzitter van de PvdA in Leeuwarden en onderhandelaar bij de formatie van de nieuwe coalitie, vindt het beperkte aantal vrouwen op bestuurlijke posities jammer. "Ik ben heel erg voor meer diversiteit. Niet alleen meer vrouwen op hoge politieke ambten, maar in het algemeen meer diversiteit. De politiek als een afspiegeling van de maatschappij zou wenselijk zijn", zegt Jacobi.

Jacobi wil de komende jaren dan ook met de PvdA proberen de procedure voor het benoemen van wethouders te veranderen. Dat was nu voor de afgelopen verkiezingen nog niet mogelijk. Er was daardoor niet veel speelruimte voor een nieuwe wethouder van PvdA-huize.