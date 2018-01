Enquête: wat vind je van de politiek in jouw gemeente?

Al meer dan 25.000 mensen in Nederland hebben gehoor gegeven aan de oproep van de NOS en de regionale omroepen om hun ervaringen over de gemeente en de gemeentepolitiek te delen. In Fryslân hebben een kleine duizend mensen al gereageerd. In een korte vragenlijst kun je aangeven wat je van jouw gemeente vindt, wat je van de lokale politici verwacht, welke kwesties in de gemeente als eerste moeten worden aangepakt, maar ook waar de gemeente goed in is.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart willen de NOS en de regionale omroepen graag weten wat belangrijk wordt gevonden. Is dat veiligheid op straat, een groene buurt, ouderenzorg, afvalinzameling of parkeerbeleid?

Stembus

Over twee maanden gaat een groot deel van de Friezen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Alleen in Súdwest-Fryslân, Waadhoeke, Leeuwarden en de toekomstige gemeente Noardeast-Fryslân gebeurt dit niet. Met de gemeenteraadsverkiezingen kan het verschil worden gemaakt.

Doel van de enquête is een beter beeld te krijgen fan wat er leeft. Dit willen we graag gebruiken in onze berichtgeving naar de verkiezingen toe. Deel jouw ervaringen en doe mee aan dit publieksonderzoek. Dat kan deze week nog.