Eigenaar overvallen snackbar: "Verlichting moet beter"

De openbare verlichting in de omgeving van snackbar Plaza Snackpaleis in Oudeschoot moet worden verbeterd. Dat zegt eigenaar Henk Bijlsma die dinsdagavond voor de vierde keer in een paar jaar tijd werd overvallen. Overvallers kunnen volgens hem nu profiteren van het donker rondom de snackbar. Met een betere verlichting zullen ze zich wel twee keer bedenken, verwacht Bijlsma. Hij kon de overvaller zelf de snackbar uitwerken.

De overvaller heeft niets buit gemaakt. Hij is nog steeds niet gevonden. Het gaat volgens de politie om een lichtgetinte jongen van zo'n 18 jaar, met donkere kleren aan en een zwarte muts op.

"Ik werd boos"

Henk Bijlsma voelt zich een dag later 'brak'. "Het is onwerkelijk. Aan de ene kant heb ik een goed gevoel omdat ik hem de deur uit heb gewerkt, maar aan de andere kant heb ik een slecht gevoel omdat je weer iemand binnen hebt, die je niet binnen wilt hebben." Hij gaat na de zoveelste overval gewoon door. "We laten ons niet gek maken. Het heeft elke keer een behoorlijke impact, maar als je je laat wegjagen door zo iemand dan hebben ze je te pakken. Het is mijn broodwinning en dat laat ik me niet afpakken door zo'n menneke dat geld van je wil."

Tegen sluitingstijd kwam de overvaller binnen. "Hij had een petje op, zijn gezicht bedekt en iets van een vuurwapen. Hij vroeg om geld. Ik liet hem de kassala zien, daar zat alleen maar muntgeld in. Hij gooide een zak naar me toe en daar moest ik het geld in doen. Ik zei: doe het lekker zelf. Toen hij zei dat 'ie moest gaan schieten, werd ik boos en heb ik hem de deur uitgewerkt."