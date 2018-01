VIDEO: De ambities van jonge atleet Joël de Jong

De 15-jarige atleet Joël de Jong uit Harlingen heeft de Hotze Schuilprijs gekregen. Door kanker mist hij een onderbeen, maar het afgelopen jaar heeft hij acht Nederlandse records op de 100 en 200 meter gelopen. Bij een training vertelt hij over zijn ambities. Zijn doel is de Paralympische Spelen halen. Hij traint daar hard voor en is lid van het talententeam van NOC*NSF. Hij heeft een blade in bruikleen en is nu anderhalf jaar aan het trainen, drie keer per week in Hoorn.