Anouk op Oerrock, festival binnen twee uur uitverkocht

Anouk is dit jaar de hoofdact op het Oerrock-festival. Het festival in Ureterp vindt dit jaar plaats op 10, 11 en 12 mei. De organisatie is jaren bezig geweest met de komst van Anouk en is blij dat het nu is gelukt. De zangeres uit Den Haag zal op de eerste avond optreden. Di-rect, Miss Montreal en Chef' Special komen dan ook.

Het volledige programma van vrijdag wordt later bekendgemaakt. Deze dag kunnen de bezoekers gratis naar het festival toe. Op zaterdag is Killer Queen de laatste act van het festival. Deze avond staan verscheidene trubute-bands op het programma.

Snel uitverkocht

De internetverkoop van tickets is woensdagochtend om acht uur begonnen. De kaarten waren binnen twee uur uitverkocht. Deze week zijn in het radioprogramma Fryslân fan 'e moarn op Omrop Fryslân de laatste kaarten te winnen. Op 24 maart is er ook nog een beperkt aantal kaarten te krijgen bij de Oerrock Play-Offs finale in MFC De Wier in Ureterp. In de Play-Offs spelen verschillende bands en de beste daarvan mag ook op Oerrock spelen.