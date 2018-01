Bij een frontale botsing in Appelscha zijn twee mensen gewond geraakt. Bij het ongeluk op de Vaart Zuidzijde waren drie auto's betrokken. Het is nog niet bekend hoe de slachtoffers er aan toe zijn. Ook is op dit moment nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is. De politie doet daar onderzoek naar.

Meer informatie volgt.